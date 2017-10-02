На Південному обході Житомира відновлено рух транспорту (фото)

Сьогодні відновлено рух транспорту на Південному обході Житомира. Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди відбулися 2 жовтня у Житомирському районі о 15 годині.

Детальніше про хід виконання робіт журналістам розповів голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

За його словами, сьогодні офіційно відкрито дорогу Т-06-14 «Глибочиця-Станишівка» через Калинівку, Клітчин, тобто Південний обхід Житомира.

«Ви бачите, що підрядником успішно виконано роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-06-14 «Глибочиця-Станишівка» через Калинівку, Клітчин. Рух для автотранспорту на Південному обході обласного центру після капремонту відкрито», - сказав Гундич.

Сьогодні рух на ділянці Південного обходу міста Житомир, яку ремонтували капітально, разом з Гундичем урочисто відкрив також начальник управління Служби автодоріг в області Геннадій Савченко.

У ході капітального ремонту шляху територіального значення Т-06-14 «Глибочиця – Станишівка» через Калинівку, Клітчин було виконано демонтаж існуючих цементобетонних плит, із наступним подрібненням матеріалу в дробарці. Улаштовано вирівнюючий шар із оптимальної щебенево-піщаної суміші та оброблену цементом основу із щебеневої суміші з додаванням цементу. Після розливу бітумної емульсії проведені роботи з влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого щільного асфальтобетону та покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.

Крім того, проведено роботи з безпеки руху: влаштування перехідно-швидкісних смуг, дорожніх знаків, нанесення розмітки холодним пластиком та влаштування бар’єрного огородження із оцинкованої сталі.

Будівельна довжина ділянки складає 2,226 км. Ширина проїзної частини становить 7,5 м. На всій довжині траси влаштовано три з’їзди в поле та одне примикання в село Калинівка.

Останні ремонтні роботи даного шляху проводились близько 30 років тому. До початку ремонту цементобетонне полотно мало велику кількість поперечних і поздовжніх тріщин, що і стало причиною відремонтувати дану ділянку капітально.

Крім того, на іншій ділянці Південного обходу тривають роботи з поточного середнього ремонту.

Довідка УНІАН. Дорога Т-06-14 «Глибочиця – Станишівка» через Калинівку, Клітчин є важливою магістраллю в системі дорожньої мережі України, має вихід на шлях міжнародного значення «Київ-Чоп» (М-06) та автомобільну дорогу «Житомир – Попільня - Сквира-Володарка» (Р-18) та є частиною північної об’їзної дороги навколо міста Житомир та відноситься до територіальних доріг.