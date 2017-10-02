Україна пояснила Єврокомісії, чому не можна обмежувати польоти над Дніпром, Харковом та Запоріжжям

Україна надала Європейської комісії аргументи щодо необґрунтованості обмеження в авіаційному русі у східній частині України, результати розгляду будуть оприлюднені в оновленому бюлетені EASA.

Як розповіли власному кореспонденту УНІАН джерела в Європейській комісії, інформацію української сторони розглянули експерти у сфері розвідки, укладення яких будуть надані Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA) з подальшим оприлюдненням в Інформаційному бюлетені зон конфліктів.

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У ЄК нагадали, що, реагуючи на знищення літака Малазійських авіаліній рейсу MH17, комісія створила надійну систему для оцінки ризиків польотів цивільної авіації над зонами конфліктів і для надання інформації про ризики авіакомпаніям".

"Для визначення рівня ризику в заздалегідь певних географічних районах проводяться регулярні зустрічі. На зустрічах, в яких беруть участь тільки експерти у сфері розвідки, проводиться обмін секретною інформацією, а на основі загальної методології оцінки ризику в Європейському Союзі визначається картина ризику. Потім Європейському агентству з авіаційної безпеки, представники якого відвідують ці зустрічі, надається інформація про остаточному результаті оцінки ризиків", - деталізував співрозмовник агентства.

Далі, за його словами, виконуючи "роль інформування зацікавлених сторін в галузі авіації, Агентство видає спеціальний Інформаційний бюлетень зони конфліктів (Conflict Zone Information Bulletins, CZIB), що містить інформацію про зону конфліктів".

"Це інформаційний бюлетень, який може надавати інформацію або рекомендації щодо ризиків для цивільної авіації, що виникають в зоні конфліктів. Перед публікацією будь-яких нових або оновлених CZIB Агентство консультується зі своїм контактним пунктом у відповідній третій країні. Що стосується оновленого CZIB у частині повітряного простору східної України - Дніпропетровського польотного інформаційного району, то Агентство консультувався з Державною авіаційною адміністрацією України для отримання можливих коментарів", - зазначило джерело.

Співрозмовник агентства також підтвердив, що Україна надала Комісії додаткову інформацію та запропонувала переглянути інформацію про ризик, запропоновану Агентством. "Експерти в галузі розвідки консультувалися з цієї додаткової інформації та можливості переглянути початкову оцінку. Остаточний результат цих консультації буде відображено в CZIB, який буде виданий Агентством, як тільки воно отримає потрібну інформацію", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією компанії "Нью Системс АМ", яка управляє міжнародним аеропортом "Харків", Державну авіаційну службу України від Європейського агентства авіаційної безпеки, що здійснює контроль за безпекою руху на авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційному русі у східній частині України.

Зокрема, в документі визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, в склад якого входять міжнародні аеропорти "Харків", "Дніпропетровськ" та "Запоріжжя". У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який доручив міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну спільно з керівниками інших міністерств, Державіаслужби та СБУ невідкладно розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів європейських авіакомпаній в кілька аеропортів східних областей України. У свою чергу, Омелян повідомив, що європейській стороні буде надана аргументація щодо необґрунтованості цих рекомендацій.