"Укрзалізниця" закупила "чеські" запчастини, які насправді роблять у Росії – ЗМІ

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 26 вересня за результатами тендерів уклала низку угод з ТОВ «Омега Алькор» на постачання запчастин до тепловозів на 15,35 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».

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Зазначається, що ТОВ «Омега Алькор» вказало, що постачатиме продукцію російського ТОВ «Каменський завод транспортного машинобудування» і чеського ТОВ «Хай кволіті індастріз» («High quality industries s.r.o.») з міста Карлові Вари. Власником цієї фірми є белізький офшор «Violine Logistic LTD».

Керуючим директором чеської фірми є 29-річний юрист Сергій Заріпов, який у Чехії також обслуговує інтереси російських клієнтів. Зокрема, він є керівником «Alpika company s.r.o.», основними власниками якого є російський бізнесмен Євген Суббота («Электросевкавмонтаж») та члени його родини.

У свою чергу «Хай кволіті індастріз» в складі тендерної пропозиції надало листа від ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (ЛЕМЗ) про надання чеській фірмі дозволу представляти копії технічних умов на необхідну «Укрзалізниці» продукцію, пише видання.

Лист датовано груднем 2014 року. Видання нагадує, що ще в жовтні 2014 року було відомо, що ЛЕМЗ переніс своє виробництво з окупованого Луганська в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області (Росія). Формально ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» зберігає реєстрацію в окупованому Луганську.

Залізниця надала фірмі «High quality industries s.r.o.» погодження на використання їхньої продукції, «враховуючи позитивний досвід експлуатації», не вказуючи місцезнаходження справжнього виробника продукції.

Формально «High quality industries s.r.o.» зареєстровано у Карлових Варах за адресою Lázeňská 543/4. Це адреса квартирного будинку з магазином.

ТОВ «Омега Алькор» була зареєстрована у 2016 році по вул. Тверській, 6 у Києві, навпроти головного офісу «Укрзалізниці» по вул. Тверська, 5. Засновником є Олена Кисельва з села Кризьке Луганської області, директор – Євгенія Нетруненко, яка також очолювала вже ліквідовані луганські фірми «Донбаселектроснаб» і «Електроапарат». З моменту заснування «Омега Алькор» виграла залізничні підряди вже на 51,71 млн грн.

Єдиним конкурентом на цих тендерах було ТОВ «Смецмашсервіс», яке пропонувало аналогічний пакет документів на продукцію як і «Омега Алькор». «Смецмашсервіс» прописано в Харкові, засновником і директором вказано Дениса Романова з Луганська.