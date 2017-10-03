На Житомирщині завершується будівництво мосту через річку Ірша у Рижанах

На Житомирщині завершується будівництво мосту через річку Ірша у селі Рижани Хорошівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, «будівництво мосту у с. Рижани — на фінішній прямій».

Підрядник вже влаштував двошарове асфальтобетонне покриття, також на заключному етапі - роботи з укріплення конусів споруди монолітним бетоном.

«Відповідно до проекту, підрядник ТОВ «Європлюсбуд» виконав основні роботи з побудови трьох-пролетного нерозрізного мосту через р. Ірша у с. Рижани на дорозі М-06. Підрядник вже влаштував покриття з асфальтобетону, яке складається з двох шарів по 4 см кожен. На завершальному етапі - роботи з бетонування конусів для укріплення схилів штучної споруди. Після цього потрібно влаштувати бар’єрне, перильне огородження та покриття на тротуарах, встановити дорожні знаки, освітлення, нанести розмітку», – інформує управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації.

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Також повідомляється, що голова Хорошівської райдержадміністрації Галина Ширченко систематично виїжджає на об’єкт та слідкує за тим, як ведуться ремонтні роботи.

У прес-службі ОДА нагадують, що, згідно дедлайну, який місцевій владі поставив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, будівництво має бути завершено до 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, загальна вартість будівництва мосту в селі Рижани складає 5,8 млн гривень. Цього року з обласного бюджету вже виділено 500 тис. грн. З коштів державного бюджету, які надійдуть на ремонт доріг, планується виділити ще додатково 10% для завершення робіт на об’єкті. Після завершення всіх робіт довжина мосту буде становити 66,80 м. Повна ширина мосту складає - 13,40 м, в тому числі проїжджа частина - 9 м та два тротуари по 1,5 м.

Автомобільна дорога М-06 " Червоноармійськ-Нова Борова-Йосипівка» відноситься до доріг місцевого значення.