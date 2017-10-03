"Укрзалізниця" запустила потяг із Харкова до Ковеля

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила з 2 жовтня прямий потяг №127/128 Ковель - Харків.

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Як повідомила прес-служба компанії, в складі потяга передбачено 8 плацкартних і 8 купейних вагонів.

"Потяг курсуватиме через день по парних числах в напрямку Ковель - Харків і по непарних числах - назад. Відправлення з Ковеля о 14:20, прибуття до Харкова о 12:10. У зворотному напрямку відправлення з Харкова з 3 листопада 2017 року через день по непарних днях о 13:30, прибуття до Ковеля о 10:18", - зазначили в компанії.

У повідомленні наголошується, що потяг Ковель - Харків проходитиме через станції Луцьк, Рівне, Здолбунів, Шепетівка, Бердичів, Біла Церква, ім. Т. Шевченка, Знам'янка, Кременчук, Полтава-Південна - всього близько 30 населених пунктів.

У прес-службі уточнили, що продаж квитків на цей потяг вже відкритий, а ціна купейних квитків становить від 254 грн, плацкартних - від 155 грн

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 15 червня запустила потяг за маршрутом Львів - Варна (Болгарія), а з 24 червня потяг за маршрутом Київ - Варна (Болгарія).