Росія збирається пустити пасажирські поїзди в обхід України з 15 листопада

Російські пасажирські поїзди почнуть курсувати в обхід України по ділянці залізниці Журавка - Міллерово з 15 листопада. Про це повідомили у прес-службі Південно-Східної залізниці, передає ТАСС.

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"У зв'язку з введенням в експлуатацію ділянки Журавка - Сохрановка - Боченково з 15 листопада зміниться маршрут курсування пасажирських поїздів з Москви до Кисловодська, Анапи, Назрані, Адлера, Новоросійська, з Санкт-Петербурга до Адлера, а також у зворотному напрямку. Це перша частина пасажирських поїздів, які вперше підуть новою ділянкою, не заходячи на територію України, до цього були запущені лише вантажні потяги", - сказали в прес-службі.

У прес-службі додали, що через зміни руху цих поїздів також частково зміниться розклад поїздів з Воронежа, Адлера, Анапи, Новоросійська до Москви, з Адлера до Нижнього Новгорода та з Кисловодська до Іркутська і Тинди.

Нагадаємо, компанія "Російські залізниці" 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка - Міллерово в Воронезької та Ростовської областях в обхід України.

Відкрити рух пасажирських поїздів на лінії планувалося до кінця осені 2017 року

Нова залізниця протяжністю 137 км проходить територією Воронезької та Ростовської областей. Передбачається, що максимальна швидкість руху пасажирських поїздів буде становити 140 км/год з перспективою збільшення до 160 км/год, для вантажних - 90 км/год.