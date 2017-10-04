В Україні різко зріс попит на нові комерційні авто - трійка лідерів продажів

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс в 1,5 раза і становив 8,312 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому у вересні ринок нових комерційних автомобілів збільшився на 23% і становив 982 проданих авто.

Найпопулярнішою маркою серед нових комерційних авто залишається Renault. За звітний період було реалізовано 183 цих автомобілі, що на 1,7% більше за показник минулого року.

На другому місці Volkswagen – 121 проданий автомобіль. Вересневі продажі цієї марки на 73% перевищили показник річної давності.

На третій позиції Ford - 118 автомобілів за місяць.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 62% і становив 8,354 тис. авто.