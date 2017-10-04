У Японії пройшли обшуки на заводах Nissan через неправильні перевірки безпеки

Представники Міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії провели обшуки на двох заводах концерну Nissan в японських префектурах Кіото і Тотігі, передає Reuters.

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Згідно з повідомленням, обшуки пройшли в зв'язку з тим, що перевірки автомобілів на безпеку перед їх продажем не відповідали вимогам законодавства.

Співробітники Nissan не мали необхідної кваліфікації для того, щоб проводити перевірку безпеки. Всього, за інформацією влади Японії, порушення могли відбуватися на шести заводах корпорації.

Представили Nissan підтвердили агентству інформацію про обшуки. «В даний час ми проводимо розслідування перевірок безпеки автомобілів на наших заводах», — повідомив прес-секретар компанії Нік Максфілд.

Нагадаємо, Nissan оголосив про відкликання 1,2 млн автомобілів 20 різних моделей, вироблених з жовтня 2014 року.