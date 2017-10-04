Аеропорт "Харків" посилив заходи безпеки у відповідь на рекомендації EASA про обмеження польотів над сходом України

Міжнародний аеропорт "Харків" посилив заходи безпеки після того, як до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) надійшов проект бюлетеня, який вводить обмеження в авіаційному русі в східній частині України.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

"Керівництво Міжнародного аеропорту «Харків» завжди підтримувало заходи щодо безпеки польотів на стратегічному високому рівні. Водночас, із огляду на занепокоєння EASA, ми посилили рівень нівелювання можливих загроз. На вхідній групі терміналів чергують посилені наряди служби адміністративної безпеки, встановлено додаткове обладнання попереднього огляду. Організовано 3 додаткових цілодобових поста охорони периметру аеропорту, периметр поста з охорони резервуарів ПММ (ємність для зберігання бензину, гасу, дизельного пального, мастила, мастильних і технічних рідин - УНІАН) захищено сучасною системою інженерного захисту", - зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, в аеропорту встановлено додаткові системи освітлення, виставлено 6 блокпостів сторожових собак, навчених пошуку вибухівки, а в структурі служби адміністративної безпеки створено кінологічне відділення.

У прес-службі зазначили, що найбільш небезпечні для польотів ділянки аеропорту цілодобово патрулюють спільні наряди поліції та прикордонників.

Крім цього, в аеропорту підкреслили, що EASA ще не прийняла остаточного рішення про припинення міжнародного авіасполучення зі сходом України.

«Зараз із українською стороною обговорюється лише проект бюлетеня EASA. Тому, говорити зараз про можливі наслідки або збитки Міжнародного аеропорту «Харків» у разі затвердження бюлетеня EASA в тому вигляді, який є сьогодні, передчасно й недоцільно», - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС хочуть закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Йдеться про міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». За інформацією компанії «Нью Системс АМ», яка управляє міжнародним аеропортом «Харків», до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), яке здійснює контроль над безпекою руху в авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційному русі в східній частині України. Зокрема, в документі визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, до складу якого входять міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Пізніше Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну спільно з керівниками інших міністерств, Державіаслужбою та СБУ невідкладно розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів європейських авіакомпаній в аеропорти східних областей України.

Наприікінці вересня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна надала аргументацію про необгрунтованість рекомендацій від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) про обмеження польотів для європейських авіакомпаній над східною частиною України.