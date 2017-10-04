Проект з будівництва мережі швидкісного Wi-Fi в київському метро заморожений - ЗМІ

Проект з будівництва мережі швидкісного Wi-Fi в київському метро заморожений. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в КМДА.

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Видання відзначає, що мережа компанії Mosquito Mobile на 12 центральних станціях і п'яти перегонах продовжує працювати, але вже без показу реклами. Перед підрядниками та бюджетом накопичилися борги.

Національна комісія з питань регулювання зв'язку через суд почала процес анулювання ліцензії на Wi-Fi частоти. Як повідомили в прес-службі відомства, позов було ініційовано після отримання повідомлення від ДФС про те, що оператор не платить податки. Підрядники «Спейс Ай Ті» і «Винником Україна» починають вигравати перші суди щодо примусового розрахунку за надані послуги. "Я не в курсі всіх деталей, але знаю, що банківські рахунки були заморожені", - розповідає один із співбесідників редакції, знайомий із станом справ в оператора.

Причина заморозки проекту банальна - акціонер припинив фінансування. Нагадаємо, власник Mosquito - Олександр Адарич, співвласник визнаного неплатоспроможним «Фідобанку».

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Про запуск Wi-Fi на перших станціях київської підземки два роки тому урочисто оголосив мер столиці Віталій Кличко. Проект Mosquito Mobile переміг у міському конкурсі ще в 2014 році. Крім швидкісного інтернету, його завданням було забезпечення відеоспостереження в метро. Передбачалося, що мережа на всіх станціях запрацює до кінця 2016 року. Але цього так і не сталося.

Минулого року Mosquito пробував заробляти на рекламі перед підключенням до мережі, цього року реклама зникла. Як повідомляє співрозмовник, близький до оператора, він перестав продавати розміщення реклами у тому числі й тому, що половина команди вже розбіглася. Продавати нікому.

Коментар від Mosquito небагатослівний: працюємо, підтримуємо мережу, шукаємо фінансування.

Як повідомили LIGA.net два незалежних співрозмовники, акціонер намагається продати Mosquito. За інформацією одного з них, зараз в компанії проходить due diligence в інтересах якоїсь зацікавленої особи. Інший співрозмовник говорить про зовсім інший розвиток подій. "Я намагався допомогти їм знайти покупця, але це нічим не закінчилося", - підкреслює він.

За інформацією джерел, найближчим часом питання про проект Wi-Fi в метро буде винесено на міський інвест-комітет. Варіантів розвитку подій може бути два: розірвання договору з оператором або продовження пошуку інвестора.

Як зазначають співрозмовники, розірвати контракт з Mosquito буде досить проблематично, оскільки оператор вже вклав кілька десятків мільйонів гривень в обладнання, а також викупив в однієї з компаній опорну оптоволоконну мережу в метро.

Для користувачів, найімовірніше, це буде означати одне: нових станцій з Wi-Fi найближчим часом не з'явиться. Варіант відключення вже побудованої мережі теж можливий. Адже якщо телеком-регулятор доб'ється анулювання ліцензії через суд, компанія не зможе далі легально надавати послугу бездротового зв'язку.