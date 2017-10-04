Власними виробничими потужностями "Укрзалізниці" у 2017 році збудовано майже півтори тисячі вагонів

З початку 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» збудувала на власних виробничих потужностях 1477 піввагонів, повідомляє сайт підприємства. Це дозволяє скоротити дефіцит вагонів для перевезення вантажів.

Зокрема, вагонобудівники Дарницького вагоноремонтного заводу виготовили 547 піввагона, «Панютинського ВРЗ» – 742, «Стрийського ВРЗ» – 188 од. Також філією «Панютинський ВРЗ» для власних потреб побудовано 2 обкотишовози та філією «Центр транспортного сервісу «Ліски» придбано 48 фітингових платформ.

Також повідомляється, що з метою задоволення потреб економіки країни у перевезеннях вантажів залізничним транспортом, філією «Дарницький вагоноремонтний завод» через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» проводяться тендерні процедури щодо придбання 2500 вантажних напіввагонів на загальну суму 2 500 000 тис. грн.. без ПДВ. Ці вагони плануються до прийняття у IV кварталі 2017 року та I кварталі 2018 року.

Щоб збільшити кількість вантажних вагонів, що гостро потрібні, фахівцями ПАТ «Укрзалізниця» проводиться робота щодо отримання кредитних коштів Європейського банку реконструкцій та розвитку на суму 150 млн. дол. США для закупівлі вантажних напіввагонів за принципами и правилами закупівель ЄБРР.

Загалом за рахунок залучених кредитних коштів в рамках кредитної угоди, що буде укладена з ЄБРР планується придбати орієнтовно 6000 – 7000 одиниць напіввагонів з поставкою їх у 2018 році.