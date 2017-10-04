Госпсуд Києва на рік відстрочив виплату боргу "Укртелекому" перед "Ощадбанком"

Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Ощадбанку" до компанії "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, і прийняв рішення стягнути з відповідача 851 мільйон гривень заборгованості за облігаціями, включаючи основну суму боргу, пеню та інфляційні втрати, а також відстрочив виконання цього рішення на один рік.

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Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті виконавчої служби, яке було прийнято 14 вересня.

Згідно з судовими матеріалами, "Ощадбанк" у 2013 році придбав 2 мільйони облігацій ТОВ "ЕСУ" номінальною вартістю 2 мільярди гривень. На момент звернення з позовом у власності "Ощадбанку" були 839,1 тисячі облігацій компанії-відповідача, які не були своєчасно погашені.

Позивач стверджував, що заборгованість відповідача перед позивачем становить 839,11 мільйона гривень. Крім того, позивач просив стягнути з відповідача 35,82 мільйона гривень пені за прострочення виконання зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, 7,55 мільйона гривень інфляційних втрат та 4 мільйони гривень - 3% річних.

Суд вирішив стягнути з "ЕСУ" 850,89 мільйона гривень. З них 839,11 мільйона гривень - сума основного боргу, 3% річних в розмірі 4 мільйони 140 гривень, 7,552 мільйона гривень інфляційних втрат та 230,3 тисячі гривень витрат по сплаті судового збору. Суд відмовив у стягненні з відповідача 35,8 мільйона гривень пені за прострочення виконання зобов'язань за номінальною вартістю облігацій.

"ЕСУ" в свою чергу подала заяву про відстрочку виплати боргу до 1 серпня 2022 року.

"Відповідачем (ТОВ "ЕСУ") у ході розгляду справи було подано заяву про відстрочку виконання судового рішення по справі, так як у останнього поки що відсутні грошові кошти в необхідній кількості для негайного виконання рішення", - йдеться у рішенні суду.

Також відповідач стверджує, що негайне виконання рішення суду є критичним і може призвести до непоправних наслідків, а саме банкрутства ТОВ "ЕСУ" як мажоритарного акціонера ВАТ "Укртелеком".

"При таких обставинах суд вважає можливим відстрочити виконання рішення у даній справі строком на 1 рік з дня набрання рішення суду законної сили", - йдеться у рішенні.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія "ЕСУ" (ESU) викупила оператора "Укртелеком", заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. Цю покупку частково профінансували два державних банки.

В кінці квітня 2013 року "Укрексімбанк" придбав облігації ESU номінальною вартістю 2,24 мільярда гривень. Разом з тим "Ощадбанк" придбав облігації ESU номіналом близько 2 мільярдів гривень.

Термін обігу облігацій ESU закінчувався ще в 2015 році, але компанія відстрочила погашення до березня 2017 року, однак у березні так і не погасила їх.

У травні 2017 року Фонд державного майна України (ФДМУ) подав до Господарського суду Києва позов до компанії "ЕСУ" та Державного експортно-імпортного банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії "Укртелеком" і стягнення пені розміром 2,17 мільярда гривень.