У Житомирі приватні перевізники погрожують протестом - міськрада

У Житомирі 4 жовтня декілька приватних перевізників письмово попередили владу міста про те, що 5 жовтня до 10 години ранку кількість маршрутних автобусів на лініях буде обмежена. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Читайте такожУ Житомирі ціни на проїзд в електротранспорті зросли до 3 гривень«Ми не зможемо забезпечити 5 жовтня 2017 року наявність маршрутних автобусів на лініях до 10-ї години ранку», – цитує прес-служба лист перевізників.

Як зазначають у міськраді, перевізники пишуть, що підставою до таких дій став масовий відтік платних пасажирів, переповнені пільговиками автобуси, «доволі часта похабна поведінка пільгових категорій пасажирів щодо водіїв», неможливість забезпечення водіїв заробітною платою, які відмовляються працювати в таких умовах.

«Просимо негайно посприяти у вирішенні питання пільгового перевезення громадян», -вимагають перевізники.

Ситуацію прокоментував заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.

"Враховуючи те, що ми не піддаємося на маніпуляції перевізників, ситуація, що в Житомирі дійсно завтра буде обмежено рух транспорту зранку – можлива. Тому просимо громадян завтра раніше вийти на роботу та завчасно ознайомитися з розкладом руху комунального транспорту (тролейбусів та трамваїв)",- цитує Ткачука прес-служба міськради.

«Разом з тим попереджаємо перевізників, що в разі зриву роботи громадського транспорту міста – договори з ними будуть розірвано в односторонньому порядку», - додав Ткачук.