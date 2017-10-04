"Укрзалізниця" та американська General Electric домовилися про співпрацю – Гройсман

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric Transportation, підрозділ корпорації General Electric, яка спеціалізується на виробництві двигунів і товарів для залізничної галузі, домовились підписати рамкову угоду про співпрацю.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

"Досягли домовленості про підписання рамкової угоди про співпрацю між "Укрзалізницею" та General Electric Transportation", - написав прем'єр.

Разом з тим на своїй сторінці в Facebook Гройсман уточнив, що мова йде про спільну реалізацію проекту модернізації рухомого складу "Укрзалізниці", будівництві нових локомотивів та залучення українських підприємств до інших глобальних проектів.

"Ми домовилися, що локалізація виробництва становить не менше 40%, а це значить, що наші підприємства отримають замовлення, а працівники - роботу та гідну зарплату. Співпраця з General Electric матиме стратегічний характер, а значить, принесе нові робочі місця, нові технології і нові ринкові горизонти для наших залізничників. Тому зараз стоїть завдання максимально швидко перейти до підписання угод, щоб ми могли вже наступного року забезпечити модернізацію рухомого складу "Укрзалізниці" і розвиток підприємств, які будуть включені в процес", - написав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом та виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллер, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації "Укрзалізниці".

В липні 2016 року американська корпорація General Electric підписала меморандум про співпрацю з акціонерною компанією "Укрзалізниця". Дана угода передбачає розширення співпраці у сфері розвитку та модернізації парку дизельних локомотивів на базі передових технологій General Electric.

Крім того, 11 липня "Укрзалізниця" підписала з меморандумом з канадською компанією Bombardier, в рамках якого планується створення в Україні спільного підприємства з виробництва локомотивів та іншої техніки.

General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.