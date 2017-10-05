Боротьба з "тінню": ДФС з початку року зупинила роботу понад 200 автозаправок

Державна фіскальна служба з початку року зупинила діяльність понад 200 автозаправних станцій за порушення ними чинного законодавства.

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Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби з посиланням на слова в.о. голови ДФС Мирослава Продана в ході зустрічі з представниками галузі нафто- і газовидобутку.

За його словами, за останні два роки було перевірено понад 500 суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж пально-мастильних матеріалів через АЗС. За результатами проведених документальних перевірок донараховано податків та штрафних санкцій на суму 3,2 мільярда гривень.

"Ми зацікавлені у створенні сприятливих умов для ведення бізнесу на ринку палива. Представниками цих галузей до бюджету з початку року спрямовано понад 50 мільярдів гривень податкових платежів. Саме забезпечивши рівні конкурентні умови для всіх учасників ринку і зруйнувавши тіньові схеми, ми забезпечимо відповідні надходження до бюджету", - зазначив Продан.

Як повідомляв УНІАН, акцизні накладні, в яких паливні компанії декларували розмір сплаченого акцизу з роздрібних продажів палива, були введені з 1 березня 2016 року.

Наприкінці жовтня 2016 року, після проведення розслідування узгодженої поведінки на ринку ряду мереж АЗС, Антимонопольний комітет констатував, що багато гравців ринку ухиляються від сплати роздрібного акцизу, що веде до спотворення конкуренції. На думку комітету, щоб виправити ситуацію, необхідно перенести ставку роздрібного акцизу в ставку основного акцизу для імпортерів та виробників.