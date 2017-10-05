Кравцов: У 2017 році Укрзалізниця завдяки ProZorro заощадила понад 55 мільйонів гривень

При цьому економія у порівнянні із очікуваною вартістю склала понад 55 млн грн завдяки електронному майданчику ProZorro. Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що найбільшу економію коштів у процентному вираженні вдалося отримати при закупівлі олив та мастильних матеріалів – 77%; персональних комп’ютерів — 35%, подушок — 22%. У коштах значної економії вдалося досягнути при закупівлі запасних частин для капітального ремонту пасажирських вагонів — 9,5 млн грн; олив та мастильних матеріалів — 5,1 млн грн; коліс суцільнокатаних — 5,7 млн грн.

Євген Кравцов нагадав, що Укрзалізниця перейшла на електронні закупівлі у квітні 2016 року відповідно до реалізації реформи системи державних закупівель. За його словами, ProZorro дозволяє запобігти зловживань у системі закупівель для Укрзалізниці.

З метою покращення процесу закупівель філія «Центр забезпечення виробництва» намагається максимально спростити свою тендерну документацію. Тендерний комітет не вимагає від учасників інформації, що міститься у відкритих державних реєстрах і перевіряє її самостійно. Прикладом значного спрощення тендерної документації є конкурси на закупівлю дизельного пального.

«Наразі відбувається робота з удосконалення проведення усіх конкурсних торгів, спрощуємо процедури, ретельніше працюємо з документами. Втім, на першому місці завжди залишається мета купувати виключно якісну та надійну продукцію, яка відповідає сучасним стандартам та дозволить забезпечувати безперебійну роботу залізничного транспорту», - відзначив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.