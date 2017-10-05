Бельгія подала в суд на Ryanair через скасовані рейси
Міністр країни засудив несправедливу комерційну практику авіакомпанії та закликав до її негайного припинення.
Бельгія подала в суд на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування більше 2 тисяч рейсів.
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Про це заявив міністр у справах споживачів Кріс Петерс, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Soir.
За словами Петерса, компанія Ryanair відмовляється інформувати бельгійських клієнтів французькою або голландською мовами і "демонструє брак професіоналізму".
Міністр також засудив несправедливу комерційну практику авіакомпанії та закликав до її негайного припинення.
Напередодні ситуацію з Ryanair обговорювали в Європарламенті. Депутати висловили занепокоєння труднощами, з якими стикаються пасажири після скасування тисяч рейсів найбільшого лоукостера.
Нагадаємо, Європейська комісія перевірить, чи не порушує бюджетна авіакомпанія Ryanair права пасажирів, скасовуючи сотні рейсів.
В цілому вже були скасовані рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків Ryanair може становити до 25 млн євро.