Бельгія подала в суд на Ryanair через скасовані рейси

Бельгія подала в суд на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування більше 2 тисяч рейсів.

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Про це заявив міністр у справах споживачів Кріс Петерс, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Soir.

За словами Петерса, компанія Ryanair відмовляється інформувати бельгійських клієнтів французькою або голландською мовами і "демонструє брак професіоналізму".

Міністр також засудив несправедливу комерційну практику авіакомпанії та закликав до її негайного припинення.

Напередодні ситуацію з Ryanair обговорювали в Європарламенті. Депутати висловили занепокоєння труднощами, з якими стикаються пасажири після скасування тисяч рейсів найбільшого лоукостера.

Нагадаємо, Європейська комісія перевірить, чи не порушує бюджетна авіакомпанія Ryanair права пасажирів, скасовуючи сотні рейсів.

В цілому вже були скасовані рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків Ryanair може становити до 25 млн євро.