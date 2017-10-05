Все дорожче і дорожче: ціни на заправках продовжують повзти вгору

В Україні ціни на бензини і ДП на АЗС за період 4-5 жовтня продовжили зростання на 10-50 коп./л. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів, передає «Нафторинок».

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На станціях оператора WOG дизельне пальне подорожчало на 50 коп/л до 25,49 грн/л і 26,49 грн/л за преміальну марку ДП. У мережі KLO дизпальне подорожчало на 40 коп./л до 23,99 грн/л На АЗС «БРСМ-Нафта» звичайне ДП подорожчало на 10 коп/л до 22,89 грн/л, преміальна марка – на 20 коп/л до 23,69 грн/л. На заправках під брендом «Народна» підвищення становило 30 коп./л до 23,40 грн/л.

У свою чергу, на станціях кіровоградського оператора ДП подорожчало на 65 коп./л до 23,94 грн/л.

Також в мережі Parallel всі бензини подорожчали на 20-30 коп./л.

Крім того, на 10 коп./л і 50 коп./л подорожчали всі бензини і ДП на АЗС «Катрал Південь» і Jazz Oil, відповідно.

В результаті чергового підвищення середня вартість бензинів і ДП на АЗС в Україні підвищилася до: А-92 -25,47 грн/л, А-95 – 26,24 грн/л, А-95 Преміум – 27,30 грн/л, ДП – 23,66 грн/л, ДП-Преміум – 25,19 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, роздрібні ціни в різних мережах АЗС на бензин і дизельне пальне у вересні 2017 року зросли на 1,5 грн за літр.

26 вересня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля і самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін. На наступний день у комітеті заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС протягом вересня може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.