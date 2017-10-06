Будівельники завершили новий Бескидський тунель у Карпатах

Будівельна асоціація "Інтербудмонтаж" завершила будівництво нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, який знаходиться в 30 метрах від чинного технічно зношеного тунелю. Як повідомляється на сайті компанії, довжина тунелю з двома залізничними полотнами склала 1764,5 метра.

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Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз, було розпочато 29 жовтня 2013 року. Новий тунель побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 метрах від чинного тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані.

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель має довжину 1765 метрів, ширину 10,5 метра, висоту 8,5 метра і пролягає на максимальній глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

В кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень передбачені на монтажні роботи.

Раніше в "Укрзалізниці" прогнозували, що будівництво тунелю буде завершено в четвертому кварталі 2017 року, а потяги почнуть курсувати за новим тунелем в 2018 році.