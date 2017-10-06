Nissan відкликає всі авто, продані в Японії протягом трьох років

Автомобільна компанія Nissan Motor Co Ltd відкличе 1,2 мільйона авто, проданих в Японії протягом останніх трьох років, повідомляє Reuters.

Причиною цього стала остаточна перевірка транспортних засобів, яка виконувалася не авторизованими техніками.

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Компанія повідомила, що відкличе 1,21 мільйона авто, вироблених для внутрішнього ринку в період з жовтня по вересень 2014 2017 року, в тому числі і найпопулярніші моделі - мінівен Nissan Serena і компактний хетчбек Nissan Note.

Згідно з повідомленням, всі відкликані автомобілі пройдуть повторний огляд і остаточну перевірку на предмет несправностей радіусу повороту, гальмівної системи та прийомистості двигуна, що обійдеться приблизно в 222 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Volkswagen та його спільні підприємства в Китаї, FAW-Volkswagen і SAIC Volkswagen, відкликали в Китаї понад 1,8 мільйона авто у зв'язку з несправностями паливного насоса.