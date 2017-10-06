УЗ розподіляє вагони на користь будвантажів, наносячи шкоду іншим галузям - ЗМІ

Промисловість не довіряє обіцянкам «Укрзалізниці» мінімізувати людський фактор і побороти корупцію при розподілі піввагонів. Досі вагони розподіляються несправедливо, найчастіше на користь підприємств і приватних кар'єрів з видобутку щебеню і граніту.

Про це пише Бізнес-портал UAprom в матеріалі «Розподіл вагонів: чому УЗ не отримає залік автоматом».

«Здавалося б, ця проблема взагалі не повинна була стояти на порядку денному в Україні. Адже, ще в грудні минулого року високооплачуваний керівник УЗ, поляк Войцех Балчун, презентуючи автоматизовану систему Керування пересиланням порожніх вагонів» (АС «УППВ»), пообіцяв, що вже до вересня 2017 року всі вагони, сконцентровані у філії «Центр транспортної логістики» (таких списків), будуть включені в неї», - пише видання.

Проте новий глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов переніс терміни запуску системи, разом зі всім парком піввагонів, до кінця 2017 року.

«Ні в «Укрзалізниці», ні тим більше промисловці не хочуть говорити про те, які саме підприємства є головними бенефіціарами розподілу вагонів. Але бізнес-порталу вдалося з'ясувати, що ці держпідприємства (вугільні ДП, заводи УЗ, лісники, військові) і, як це не дивно, приватні кар'єри з видобутку щебеню та граніту», - пишуть журналісти.

«Зрозуміло, що «Укрзалізниця» буде завжди в першу чергу виділяти свій парк для перевезення вантажів своїм філіям, держшахтам, держлісгоспам і вантажів для потреб ЗСУ. Але ось чому УЗ віддає пріоритет будівельникам, головним чином, кар'єр з видобутку щебеню та граніту, залишається загадкою. Чиновники думають, що такі перекоси допоможе вирішити АС «УППВ». Однак промисловці з занепокоєнням спостерігають за процесом запуску цієї системи. Ті ж цементники вже починають скаржитися, що заявку в АС подали, її прийняли, а вагон на станції відправлення так і не поданий. Тобто, поки що мінімізацію людського фактора, а з ним і корупційної складової у розподілі вагонів усунути не вдається», - підкреслюється у публікації.

Як раніше повідомлялося, підприємства гірничо-металургійного комплексу, аграрного сектора та інших галузей України відзначали факт непропорційного розподілу вагонів «Укрзалізниці», що негативно впливає на економіку країни.