Митниці з початку року спрямували на ремонт доріг більше 8 мільярдів гривень

Українські митниці, в рамках експерименту з розподілу понадпланових доходів, протягом січня-вересня 2017 року перерахували на ремонт доріг 8,3 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів було акумульовано в березні - майже 1,690 млрд грн, травні - 1,837 млрд грн і червні - 1,503 млрд грн. У вересня митниці спрямували на реконструкцію доріг 166 млн грн.

За інформацією прес-служби ДФС, лідерами експерименту є Одеська, Київська та Львівська області.

Як повідомляв УНІАН, розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, був продовжений на 2017 рік.

Українські митниці, які беруть участь в експерименті щодо розподілу понадпланових доходів, у 2016 році спрямували на будівництво доріг в своїх областях 2,2 млрд грн.

За прогнозами уряду, в 2017 році митниці спрямують на ремонт українських доріг більше 12 млрд грн.