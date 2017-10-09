Матч Україна-Хорватія: метро Києва працюватиме на годину довше, окремі станції ввечері закриють

З 9 на 10 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на одну годину.

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», такі заходи передбачені у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Хорватії.

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Водночас, з 20:45 до 21:45 9 жовтня станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід, «Палац спорту» на вихід, а «Площа Льва Толстого» на вхід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

«Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій», - попереджають в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сьогодні, 9 жовтня, через проведення футбольного матчу введено заборону на рух та паркування транспорту.

Як зазначили у Департаменті комунікації Національної поліції України, футбольний матч між національними збірними України і Хорватії відбудеться в рамках відбору до Чемпіонату світу з футболу 2018 року на НСК «Олімпійський».

У зв’язку з цим запроваджено обмеження в русі вулицями столиці, що прилягають до території спорткомплексу. Так, заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) та на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської) – з 06:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня (крім транспортних засобів учасників заходу). Також заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського – з 06:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня.

Крім того, введено заборону руху всіх видів транспортних засобів на час проведення маршу вболівальників збірної Хорватії за маршрутом: вул. Івана Федорова, 10 – вул. Івана Федорова – вул. Велика Васильківська – вул. Велика Васильківська – вул. Ділова – вул. Еспланадна – НСК «Олімпійський».

Введено заборону руху транспортних засобів на вул. Еспланадній - від вул. Басейної до вул. Саксаганського - з 18:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня (крім міського наземного пасажирського транспорту загального користування). Заборонено рух всіх видів транспортних засобів на час проведення маршу вболівальників збірної України «Вірні збірній» за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка, 13 (парк імені Тараса Шевченка) – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Басейна – вул. Еспланадна – НСК «Олімпійський».

На цей час буде внесено відповідні зміни в роботу міського пасажирського транспорту загального користування відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Поліція закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також врахувати обмеження в русі під час планування власного маршруту.