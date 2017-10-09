У столиці очікують транспортний колапс через футбольний матч

Футбольний матч між збірними України і Хорватії стане черговим випробуванням для водіїв. Кілька центральних вулиць Києва стануть непроїздними, повідомляє ТСН.ua.

Наразі рух транспорту стабільний. Погіршення ситуації очікують ближче до вечора. Перекриють відрізки вулиць Івана Федорова, Великої Васильківської, Еспланадної та бульвара Т. Шевченка. Також неможливо буде проїхати вулицями Хрещатик, Басейною та Бесарабською площею.

Такі обмеження будуть діяти з 18.00 до 01.00.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, о 21.45 Україна матиме змогу вибороти свою участь у ЧС 2018 року.