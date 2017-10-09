Скільки коштує заправити авто: бензин і дизпальне продовжують дорожчати

Роздрібні ціни в різних мережах АЗС на бензин і дизельне паливо продовжують своє зростання: за період з 6 по 9 жовтня вони зросли на 0,15-1 грн за літр. Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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«За період 6-9 жовтня ціни на бензини і ДП на АЗС продовжили зростання на 0,15-1 грн за літр», - сказав він, навівши приклад мережі АЗС SOCAR і AMIC, на станціях яких дизпаливо подорожчало на 50 копійок - до 25,49 грн за літр і 24,99 грн за літр відповідно.

Експерт також повідомив, що в мережі АЗС KLO дизпаливо подорожчало на 40-50 копійок - до 24,39 грн за літр, на АЗС «Надія» всі види палива подорожчали на 50 коп. до: А-92 – 25,49 грн/л, А-95 – 26,48 грн/л, А-95 Преміум – 26,98 грн/л, ДП – 23,49 грн/л і ДП Преміум – 24,49 грн/л.

Також на 50 коп. за літр подорожчали всі бензини і на 1 грн за літр дизельне пальне в мережі АЗС Sun Oil. Зокрема, на станціях оператора встановилися такі ціни: А-92 – 24,9 грн/л, А-95 – 25,9 грн/л, А-95 Преміум – 26,9 грн/л, ДП – 24,4 грн/л і ДП Преміум – 25,4 грн/л.

Крім того, у Харківському регіоні на АЗС «Укргазвидобування» бензини і ДП зросли в ціні на 30 коп. за літр до: А-92 – 24,59 грн/л, А-95 – 25,29 грн/л, ДТ – 22,59 грн/л.

Підвищення цін спостерігалося в таких мережах, як «Енерджі Транс», «Народна» і Marshal.

В результаті підвищення цін середня вартість бензинів і дизпального на АЗС в Україні підвищилася до: А-92 – 25,50 грн/л, А-95 – 26,27 грн/л, А-95 Преміум – 27,37 грн/л, ДП – 23,74 грн/л і ДП Преміум – 25,36 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ціни на пальне зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

26 вересня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля і самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін. На наступний день у комітеті заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС протягом вересня може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.