Україна купуватиме у Туреччини тактичні радіоприймачі та засоби зв'язку

Україна купуватиме у Турецької Республіки тактичні радіоприймачі та засоби зв'язку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні документи сьогодні у Києві підписано після шостого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України Петра Порошенка та Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.

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Зокрема, глава ради директорів турецької компанії ASELSAN Ібрагім Озкол та виконуючий обов'язки директора ДСП «Спецтехноекспорт» Владислав Белбас підписали контракт щодо придбання тактичних радіоприймачів та засобів зв'язку.

Крім того, глава підсекретаріату з питань оборони Міністерства оборони Туреччини Ісмаїл Демір та заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Володимир Кострицький підписали план дій із застосування меморандуму щодо сухопутної платформи, що був підписаний 14 березня 2017 року. Також сторони підписали план дій із застосування меморандуму щодо літальних апаратів, який було підписано 10 травня 2017 року.

Також міністр національної оборони Туреччини Нуреддін Джаніклі та міністр оборони України Степан Полторак підписали імплементаційний протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки щодо співробітництва в галузі географічної інформації.

Як повідомляв УНІАН, Державна акціонерна холдингова компанії "Артем" і держпідприємство "Спецтехноекспорт", що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", будуть співпрацювати за програмою виробництва боєприпасів із турецької корпорацією машинної і хімічної промисловості MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).