Авіакомпанія Air Berlin припинить польоти наприкінці жовтня

Німецька авіакомпанія Air Berlin, яка оголосила банкрутство, як очікується, припинить виконувати польоти не пізніше 28 жовтня. Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Deutsche Welle.

Дочірні підприємства Air Berlin - австрійська авіакомпанія Niki та німецька LGW, продовжать здійснювати польоти.

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До 12 жовтня Air Berlin продовжить переговори про продаж частин компанії з найбільшим німецьким авіаперевізником Lufthansa та британським лоукостером EasyJet. Як наголошується у повідомленні, після їх завершення Air Berlin "крок за кроком згорне свою діяльність".

Крім того, 9 жовтня керівництво Air Berlin починає переговори з представниками трудового колективу про врегулювання соціальних зобов'язань, а у штаб-квартирі компанії в Берліні для працівників компанії буде проведений ярмарок вакансій за участю потенційних роботодавців. Серед них, зокрема, називають хімічний гігант BASF і залізничний концерн Deutsche Bann.

Водночас, за інформацією профспілки пілотів Cockpit, до сьогоднішнього дня лише незначне число пілотів Air Berlin намагалися знайти собі роботу в інших авіакомпаніях. Як заявив представник профспілки Маркус Валь (Markus Wahl), "цей крок зробили від 20 до 50" з 1250 пілотів.

Як повідомляв УНІАН, німецька авіакомпанія Air Berlin оголосила про банкрутство. Air Berlin заснували в 1978 році. Це друга за величиною авіакомпанія в Німеччині.