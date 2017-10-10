Над Калинівкою, де горів склад боєприпасів, відкрито повітряний простір

Над містом Калинівка Вінницької області, де 26 вересня сталися пожежа та вибухи на складі боєприпасів, відкрито повітряний простір. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 пожежні танки, 2 інженерні машини розгородження Міноборони України.

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Зведеним піротехнічним загоном ДСНС (101 осіб та 38 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 22,341 тис. га території, виявлено та вилучено 2 тис. 12 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 426 заявок від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.

Через надзвичайну ситуацію було закрито рух залізничного, автомобільного та повітряного транспорту.