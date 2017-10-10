Над Калинівкою, де горів склад боєприпасів, відкрито повітряний простір

10:09, 10 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Станом на 7.00 10 жовтня відкритих вогнищ горіння і вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається.

УНІАН

Над містом Калинівка Вінницької області, де 26 вересня сталися пожежа та вибухи на складі боєприпасів, відкрито повітряний простір. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 пожежні танки, 2 інженерні машини розгородження Міноборони України.

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Зведеним піротехнічним загоном ДСНС (101 осіб та 38 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 22,341 тис. га території, виявлено та вилучено 2 тис. 12 вибухонебезпечних предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 426 заявок від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.

Через надзвичайну ситуацію було закрито рух залізничного, автомобільного та повітряного транспорту.

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Теги: #вибухи на складі боєприпасів в Калинівці Вінницька область