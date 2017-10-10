Toyota випускала авто з потенційно бракованого металу - ЗМІ

Японський автомобільний концерн Toyota міг випускати свою продукцію з потенційно бракованого матеріалу, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Kyodo. Офіційний Токіо рекомендував машинобудівним компаніям і автовиробникам Японії перевірити безпеку алюмінієвих деталей, що поставляються компанією Kobe Steel.

Читайте такожToyota стала найдорожчим автомобільним брендом у світі

За інформацією видання, компанія Kobe Steel була викрита на підробці даних про міцність та інші характеристики виготовлених деталей.

Продукція цього постачальника використовувалася всіма японськими великими автоконцернами, а також застосовувалася у виробництві важких ракет-носіїв H-2A. Вироблені деталі закуповували понад 200 промислових корпорацій по всій країні. Серед них такі гіганти автопрому, як Toyota Motor та Mitsubishi Heavy Industries.

Влада країни рекомендувала бізнесу перевірити спірні деталі. У разі виявлення в них вад, корпорації будуть відкликати на переробку автомобілі, літаки та локомотиви.