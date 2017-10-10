Бізнес та УЗ шукають збалансоване рішення щодо підвищення залізничних тарифів - Ляпіна

"Укрзалізниця" і бізнес працюють над пошуком збалансованого рішення щодо розміру підвищення тарифів на вантажоперевезення, повідомила глава Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

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"Ми зараз прагнемо досягти вирішення проблеми відносин залізниці та вантажоперевізників, знайти таку цифру підвищення, яка буде збалансована. Вона дасть певний ресурс залізниці і не зруйнує, не призведе до надзвичайної інфляції", - сказала вона в ефірі телеканалу 112.

За її словами, розмір підвищення залізничних тарифів буде меншим, ніж заявлені 22,5%.

Відповідаючи на питання, яка цифра зараз обговорюється, Ляпіна сказала: "Між 10% і 15% йде пошук цього збалансованого рішення".

Як зазначила голова Госрегслужбы, представники бізнесу на всіх робочих групах наполягають, щоб отриманий в цьому році додатковий ресурс залізниця змогла освоїти. "Бізнес зацікавлений у розвитку залізниці, адже це його партнер", - констатувала вона.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення повинно відбутися, проте менше ніж на 22,5%.

Нагадаємо, Ксенія Ляпіна заявила, що з 1 жовтня 2017 року підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення не відбудеться, але його відомство не відкидає.

Раніше промисловці заявляли про неприпустимість підвищення залізничних тарифів, що призведе до погіршення стану української економіки.