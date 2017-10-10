УЗ знову зірвала відвантаження руди з ЦГЗК до Східної Європи, не надавши напіввагони

З початку жовтня 2017 року "Укрзалізниця" недопоставила Центральному гірничо-збагачувальному комбінату, що входить до групи "Метінвест", 644 піввагона філії "Центр транспортної логістики" порівняно із заявленими планами, повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Шевчик.

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"За підсумками перших восьми днів жовтня склалося враження, що нетривале покращення ситуації у забезпеченні піввагонами УЗ, яке ми спостерігали у вересні, з початку жовтня зійшло нанівець. Так, з початку місяця "Укрзалізниця" недопоставила на ЦГЗК 644 піввагона таких списків порівняно із заявленими планами", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому він уточнив, що через брак піввагонів підприємство недовантажило на адресу клієнтів у Східній Європі близько 45 тисяч тонн залізорудної продукції.

"З них близько 15 тисяч тонн (або близько 30 мільйонів гривень) – непоправні втрати. Сама УЗ недоотримала близько 10 мільйонів гривень доходів від вантажних перевезень", - підкреслив Д. Шевчик

Він вважає, що сформована ситуація навряд чи є випадковою, а її наслідки надто дорого обходяться як ЦГЗК, так і всій економіці країни, яка недоотримує мільйони доларів валютної виручки.

"На сьогодні курс в обмінних пунктах вже підібрався до 27 гривень за долар, а з урахуванням подібного зневажливого ставлення до експортерам, без сумнівів, він підніметься і до 30 гривень за долар. Звертаюся до новопризначеного голови УЗ Є.Кравцову з вимогою негайно вжити заходів для термінового забезпечення стабілізації гірничо-збагачувальних комбінатів піввагонами таких списків: ми та наші зарубіжні клієнти розраховуємо на ці вагони!", - констатував Д. Шевчик.

Нагадаємо, що в серпні ЦГЗК заявив про зрив контрактів на постачання залізної руди до Східної Європи через незабезпечення піввагонами УЗ.