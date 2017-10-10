Запорізька облрада закликає центральну владу спростити ввезення в Україну вживаних авто з ЄС

Депутати Запорізької обласної ради ухвалили звернення до центральної влади щодо підтримки законопроектів УКРОПу № 5561 та № 5562 про спрощене ввезення в Україну вживаних європейських машин.

Зокрема, відповідне звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів було ухвалене 9 жовтня під час сесії Запорізької облради. Документ підтримали 48 народних обранців.

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"Маємо можливість запровадити в країні цивілізовані правила розмитнення автомобілів. Ці законопроекти дозволять збільшити надходження до державного бюджету, а більшість українських сімей зможе користуватися доступними засобами пересування", – наголосив голова фракції УКРОПу Запорізької облради Ярослав Гришин.

Довідково. Законопроекти № 5561 і № 5562 ініціювали народні депутати від "Українського об’єднання патріотів – УКРОП", активісти ГО "Завтра" та спільноти "Вільні люди мають авто". У документах пропонується продовжити термін дії знижених акцизів на імпорт легкових машин до кінця 2020 року, зняти обмеження на їхнє застосування (рік випуску та екологічний стандарт – будь-які, вільний продаж імпортованого транспортного засобу) та замінити вимогу відповідності екостандартам на обов’язковий технічний огляд.