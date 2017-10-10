Львів і Будапешт хочуть з'єднати новим автобаном

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує реалізувати проект швидкісної автомобільної дороги між Львовом і угорським Будапештом через КПП «Дийда».

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Як повідомила прес-служба «Укравтодору», нова автомагістраль з'єднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт-Ньїредьгаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною.

«У рамках реалізації цього проекту «Укравтодор» спільно зі Світовим банком почали підготовку pre-feasibility study (попереднього техніко-економічного обґрунтування - УНІАН) проекту будівництва (реконструкції) дороги I категорії Львів-Мукачево. Підготовка pre-feasibility study проекту передбачає розробку оптимальної концепції нового маршруту з пропозиціями щодо реконструкції наявних ділянок дороги і/або будівництва нових, а також визначення вартості проекту відповідно до обраної концепції», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що зараз дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, і проїзд по ній займає близько 3,5 годин, а новий автобан скоротить час у дорозі до 2 годин.

Згідно з повідомленням, у перспективі новий автобан Львів - Мукачево буде поєднуватися зі словацьким автобаном R-2, що забезпечить його зв'язок з системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії, Німеччини.

У прес-службі нагадали, що цього року вже розпочато проектування нової автомобільної дороги I категорії від міста Мукачево до КПП «Дийда».

«Ця ділянка дороги має спростити транспортне сполучення між Україною та Угорщиною, а також зняти навантаження з контрольно-пропускного пункту «Чоп-Захонь», на який поки що припадає основна частина вантажних перевезень», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак повідомив, що «Укравтодор» планує реконструювати існуючу автомобільну дорогу між Одесою і польським Гданськом, створивши швидкісну магістраль.

Також у планах «Укравтодору» до кінця 2017 закінчити проектування автомобільної дороги у бік Угорщини, яка з'єднає українську трасу Київ-Чоп і угорську Будапешт-Ньїредьгаза.

У поточному році уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури утричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менше як у 60 млрд грн.