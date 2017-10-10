"Укравтодор" підписав контракти з китайською компанією на ремонт двох доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») підписало контракт з китайською компанією Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd, який передбачає реалізацію частини робіт на ділянках автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, не виконаних італійською компанією Todini.

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Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали керівник "Укравтодору" Славомір Новак та голова правління Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd Ѕһеп Jinsheng.

"Ми підписали контракт для завершення робіт на дорозі M-03 у зв'язку з розривом контракту з італійською компанією Todini. Я сподіваюся, що присутність китайських партнерів на українському ринку буде успішною. Компанія Xinjiang відповідає не тільки за свою репутацію, але й за репутацію всіх китайських компаній», - сказав він.

Згідно з матеріалами, якими володіє УНІАН, сума контракту становить 57,298 млн дол., а роботи розпочнуться орієнтовно на початку 2018 року.

Термін виконання робіт - 8 місяців плюс 24 місяці - період відповідальності за дефекти.

Контракт підписано в рамках проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху" між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

У свою чергу, присутній на брифінгу голова правління Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd зазначив, що над ремонтом доріг працюватимуть найкращі китайські професіонали.

"Ми дуже раді, що підписали контракт. Наша компанія будує за самими передовими технологіями, і ми будували дороги в Китаї, Монголії, Казахстані, Південному Судані, Камеруні, Таджикистані. Ми віримо, що зробимо роботи в Україні на найвищому рівні. Ми постараємося, щоб тут працювали наші найкращі професіонали", - сказав він.

Також «Укравтодор» підписав контракт з компанією, який передбачає виконання робіт щодо поліпшення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка (через Вінницю)

"Це перший контракт, який «Укравтодор» підписав з китайською компанією. Контракт передбачає ремонт на дорозі М-12, у Хмельницькій області», - сказав він.

Згідно з матеріалами, якими володіє УНІАН, сума контракту становить 38,485 млн дол., а роботи розпочнуться орієнтовно на початку 2018 року.

Термін виконання робіт - 18 місяців плюс 12 місяців - період відповідальності за дефекти.

Контракт підписано в рамках проекту "Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху" між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом України на 2018 рік, на капітальний ремонт автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський буде виділено у 2018 році 2 млрд грн.

У серпні 2016 року "Укравтодор" розірвав контракт з італійською компанією Todini Costruzioni Generali SpA на проведення капремонту і реконструкції дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава, оскільки компанія Todini фактично не виконувала роботи на об'єкті більше 9 місяців і намагалася стягнути з "Укравтодору" фінансові відшкодування "за абсолютно безпідставними вимогами". Такі дії призвели до зриву запланованого терміну реалізації проекту.

На початку жовтня 2015 року Міністерство інфраструктури України підписало від української сторони протокол щодо отриманню від Світового банку 560 млн дол. кредиту на реконструкцію ділянки Полтава-Харків дороги Київ-Харків-Довжанський.

У рамках підписаної угоди використання коштів передбачено на модернізацію ділянки Полтава-Валки автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, поліпшення безпеки руху на основних транспортних магістралях країни і впровадження проекту експлуатаційного утримання за кінцевим результатом (OPRC) на автомобільних дорогах М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Київ-Бориспіль, М-06 Київ-Чоп на ділянці Київ-Броди і М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Крім того, за ці кошти передбачено придбання консультаційних послуг з проектування автоматичної системи зважування вантажівок та нарахування плати перевізникам за проїзд автомобільними дорогами України.