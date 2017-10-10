Маршрутки з Харкова подорожчають
18:28, 10 жовтня 2017Транспорт/Звя'зок
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З 20 жовтня подорожчає проїзд на чотирьох приміських автобусних маршрутах.
Дорожчають складові собівартості перевезень / kievvlast.com.ua
У зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин та інших складових собівартості перевезень з 20 жовтня подорожчає проїзд на чотирьох приміських автобусних маршрутах. Про це повідомили в ДП "Автосервіс" АТ "КДБК".
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Проїзд подорожчає на наступних маршрутах:
№1592 Харків-Пісочин - до 7 грн.;
№1168 Харків-Київ - до 8 грн. 50 коп;
№1502 Харків-Люботин - до 16 грн.;
№184 Харків-Люботин (Караван) - до 18 грн.
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