Маршрутки з Харкова подорожчають

У зв'язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин та інших складових собівартості перевезень з 20 жовтня подорожчає проїзд на чотирьох приміських автобусних маршрутах. Про це повідомили в ДП "Автосервіс" АТ "КДБК".

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Проїзд подорожчає на наступних маршрутах:

№1592 Харків-Пісочин - до 7 грн.;

№1168 Харків-Київ - до 8 грн. 50 коп;

№1502 Харків-Люботин - до 16 грн.;

№184 Харків-Люботин (Караван) - до 18 грн.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові та області вже розпочався опалювальний сезон. До опалення почали підключати об'єкти соцсфери.