Станція "Вокзальна" відновила роботу в звичайному режимі

Станція метро «Вокзальна» у Києві відновила роботу, небезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Вокзальна» відновила роботу: небезпечних предметів не виявили. Поліцейські евакуювали близько 600 осіб… Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України, (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)», - зазначили у поліції.

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Як повідомляв УНІАН, станцію «Вокзальна» сьогодні ввечері було зачинено на вхід та вихід через дзвінок про замінування.

Речниця столичної поліції Оксана Блищик розповіла, що анонімний дзвінок про закладену бомбу надійшов від чоловіка із телефона-автомата. Поліція встановлює аноніма.