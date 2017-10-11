Volkswagen заборонив Росії продавати свої вантажівки та автобуси в окупованому Криму

Концерн Volkswagen нагадав російським дилерам про «серйозні наслідки» за порушення санкцій - в окупованому Криму не можна продавати вантажівки, комерційні автомобілі на 10 і більше пасажирів, а також машини спецпризначення, наприклад, мобільні майстерні або радіологічні лабораторії, а також запчастини до них. Такий лист отримали автодилери, які працюють з Volkswagen, від компанії «Фольскваген груп рус» за підписом її гендиректора Маркуса Озеговича, пишуть "Ведомости".

«Нічого нового в цьому повідомленні немає», – запевняє співрозмовник, близький до Volkswagen. За його словами, з 2014 року щодо Росії діють санкції, з тих пір в анексований Крим машини спеціального призначення та вантажівки Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялися, «а лист-нагадування розсилається регулярно». Такий лист дилерам прийшов вперше, стверджують тим не менш два дилера.

Озегович нагадує, що заборонено як прямий продаж автомобілів і запчастин, так і через посередників, при цьому обмеження стосуються компаній, що знаходяться в окупованому Криму або планують використовувати техніку на його території. Порушення санкційного режиму може призвести «до серйозних економічних наслідків, у тому числі до [відмови] від ввезення на територію Росії» вантажівок, спецтехніки і автобусів більш ніж на 10 місць.

Читайте такожSiemens змінить роботу з клієнтами з Росії після незаконного ввезення турбін в окупований КримСам Volkswagen не виробляє в Росії спецтехніку, в основному – легкові автомобілі, говорить аналітик «Атона» Михайло Ганелін. В окупований Крим подібна техніка і не поставляється, зазначає він. Його слова підтверджують дані митної статистики Росії. Такої техніки з Євросоюзу в 2015-2017 роках не було.

Росія сама виробляє спецтехніку для будівництва, а також вантажівки і знайти заміну вантажівкам Volkswagen не проблема, упевнений аналітик «ВТБ капіталу» Володимир Беспалов. Домінуюче положення в сегменті займають вантажівки «ГАЗ», «Камаз». У Volkswagen є плани розвивати співпрацю з ГАЗом по виробництву великотоннажних вантажівок, нагадує експерт.

Але спецтехніку і автобуси Volkswagen в анексованому Криму купити можна, запевнив «Ведомости» продавець-консультант великого кримського автодилера. За його словами, замовник через кримський офіс автодилера може замовляти потрібну техніку, її купівлю документально оформлять в Москві, Новосибірську або Краснодарі, а потім доставлять на півострів. Те ж саме, каже він, можна зробити і з запчастинами. За словами консультанта кримського автодилера, зараз в наявності у його центра залишився один комерційний автомобіль більш ніж на 10 пасажирів.

З якої причини лист з'явився саме зараз, дилерам, невідомо. Один з керівників дилерської мережі дивується: «Санкціям вже три роки, і прямих поставок в Крим немає. Цілком можливо, що це коло резонансу історії з турбінами Siemens».

Між тим, почалися поставки китайської техніки в анексований Крим: у серпні Dongfeng Motor Group оголосила, що передає постачання в Росію ексклюзивного дистриб'ютора, компанії «Дунфен мотор рус», і буде продавати дві моделі середніх вантажівок і дві моделі самоскидів. Сумарно компанія вже продала в Росії 6000 машин, в основному це самоскиди.