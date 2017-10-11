До кінця року в Україні відремонтують близько 2 тисяч кілометрів доріг – Омелян

Цьогоріч в Україні буде капітально відремонтовано близько 2 тисяч кілометрів автомобільних доріг із запланованих 2,5 тисячі кілометрів, у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Про це УНІАН повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"На початку цього року, коли нам обіцяли фінансування в розмірі 35 мільярдів гривень, ми виходили з того, що ми побудуємо близько 2,5 тисяч кілометрів доріг. Оскільки фінансування не надійшло в тому обсязі, в якому було заплановано, по факту ми маємо більше 20 мільярдів гривень, відповідно наш прогноз - 2 тисячі доріг на кінець року", - сказав він.

Міністр підкреслив, що Дорожній фонд в Україні необхідний для планування ремонту дорожньої галузі.

"Дорожній фонд необхідний. Ми будемо розуміти, яка цифра в наявності "Укравтодору" та Мінінфраструктури є на ремонт. Дорожній фонд – захищена стаття", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які виділені на проведення дорожніх робіт в країні, в цьому році перевищив 20 мільярдів гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 кілометрів.

Раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах належить захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 мільйонів квадратних кілометрів автодоріг. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 мільярдів гривень.