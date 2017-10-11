У тендерні закупівлі "Укрзалізниці" знову намагаються втрутитися брати Дубневичі - ЗМІ

Тендери "Укрзалізниці" знову стала вигравати компанія "Корпорація "КРТ", яка належить братам Ярославу і Богдану Дубневичам, повідомляють Podrobnosti.ua у ТВ-сюжеті "Укрзалізниця" втрачає мільярди гривень на підставних тендерах".

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Після призначення Михайла Костюка головою "Укрзалізниці" фірма Дубневичів протягом 2009 року виграла низку тендерів залізниці на суму 1,37 мільярда гривень. У 2010 році компанія отримала підряди щонайменше на 900 мільйонів гривень. Після звільнення Костюка з "Укрзалізниці" на початку 2011 року компанія Дубневичів не виграла жодного суттєвого тендеру залізниці. Але, як пишуть Podrobnosti.ua, "Корпорація "КРТ", яку пов'язують з одіозними львівськими олігархами, а зараз вже і народними депутатами Ярославом і Богданом Дубневичами, виграє всі тендери на виготовлення запчастин для ремонту шляхів. Хоча вартість у їх конкурентів, наприклад, у АТ "Механіка", менше приблизно на 35-40 відсотків.

"Складається ситуація, що власники цієї виробничої компанії дуже близькі до Верховної Ради, а саме є депутатами. Тут неправильно сказати власники, швидше за кінцеві бенефіціари, бо власники завжди там приховані. Їх подивитися не можна, хоча в останньому тендері бере участь КРТ, де власниками є пов'язані особи з нардепами. І це чітко видно з єдиного реєстру. Це незважаючи на те, що Ярослав Дубневич в ЗМІ заявив, що підприємство КРТ їм не підкоряється і воно передано в управління якимось там структурам", - говорить Віталій Руденко, директор АТ "Механіка".

За інформацією Podrobnosti.ua на даний момент в НАБУ розслідують близько 20 справ за фактом корупції в "Укрзалізниці". Серед них і стосується фірми "КРТ". Вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що свідок по цій справі навіть попросив захисту у детективів, оскільки боїться за своє життя. Цю інформацію, як і те - на якій стадії зараз знаходиться розслідування, і хто є фігурантами - НАБУ обіцяли прокоментувати через кілька днів.

Зі свого боку, як прокоментували у прес-службі компанії, нове керівництво "Укрзалізниці" підтримує розслідування НАБУ, так як має намір очистити тендери від корупційної складової.

Корупція у держзакупівлях, за словами голови "УЗ" Євгена Кравцова, не тільки гальмує реформи, а й негативно впливає на бюджет "Укрзалізниці". І з такою ситуацією її керівництво не має наміру миритися. Тому проводиться постійна робота по удосконаленню електронних торгів, спрощення процедури закупівель та їх відкритості і прозорості.