Авто на єврономерах: в Раді заявили, що законопроект про розмитнення вже готовий

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політик Ніна Южаніна заявила, що законопроект щодо розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації вже готовий. Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

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"Законопроект готовий і готовий саме з тією ідеологією, яку проговорювали з активістами і без них. Я думаю, що суспільство також очікує, яке рішення може прийняти влада. Я намагаюся зараз зібрати керівників із виконавчої гілки влади і з законодавчої для того, щоб востаннє проговорити концепцію законопроекту, який ми будемо пропонувати. Вона відмінна від того, що говорили ми з учасниками акції", – заявила Южаніна.

За її словами, не можна зараз проводити акцію для тих людей, які «скористалися прогалинами в митному законодавстві, порушили законодавство існуюче і використали цю систему незаконного ввозу в режимі тимчасового ввезення або режимі транзиту».

На думку депутата, головна причина, через яку автовласники не хочуть розмитнювати автомобілі - це не розмір акцизного податку.

"Не в ньому (акцизний податок - ред) вся причина... тому що ще є сплата ввізного мита - 8,5%, ПДВ - 20% від вартості автомобіля. Тому ми повинні підійти зважено і на якийсь період часу прийняти таку шкалу акцизного податку, щоб кожен громадянин, який захоче, зміг привезти старий автомобіль", - зазначила голова парламентського комітету.

Южаніна також заявила, що лібералізація повинна застосовуватися з коефіцієнтом залежно від віку автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух по вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна". Вони вимагали від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиску на власників транспортних засобів з єврономерами.

На території України з порушенням закону перебуває понад 63,9 тис. транспортних засобів комерційного й особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених упродовж 2015-2017 років у режимі транзиту і тимчасового ввезення.