Перше, сендвіч і десерт: у нічних поїздах з листопада почнуть пропонувати вечерю
15:24, 12 жовтня 2017Транспорт/Звя'зок
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Вартість страв у поїздах буде такою, як у закладах громадського харчування середньої цінової категорії.
У нічних поїздах з листопада почнуть пропонувати вечерю / фото УНІАН
В українських потягах нічної категорії в листопаді введуть сервіс повноцінного харчування, пасажирам серед іншого будуть пропонувати перші страви, сендвічі, снеки і десерти. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
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Повідомляється, що пасажири матимуть можливість замовлення послуги харчування під час придбання квитків. Також вони зможуть придбати вибрану страву безпосередньо в поїзді.
Голова правління УЗ Євген Кравцов запевнив, що вартість страв у поїздах буде такою, як у закладах громадського харчування середньої цінової категорії.
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