Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa купує активи збанкрутілої Air Berlin

Авіакомпанія Lufthansa домовилася про купівлю більшої частини активів збанкрутілого перевізника Air Berlin, розповів в інтерв'ю газеті Rheinische Post гендиректор Lufthansa Карстен Шпор, передає РБК.

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За його словами, загальний обсяг інвестицій становитиме €1,5 млрд. Натомість Lufthansa отримає 81 літак Air Berlin, а також працевлаштує на роботу 3 тис. колишніх співробітників компанії-лоукостера.

За його словами, Lufthansa «ніколи не приховувала», що «інтенсивно займається розробкою заходів, які могли б допомогти провідному авіаперевізнику Німеччини впоратися з виходом на ринок Air Berlin. Разом з тим Шпор підкреслив, що говорити про те, що Lufthansa буде домінувати на ринку, неправильно, оскільки її частка на світовому ринку авіаперевезень становить 3%, а в Європі — 14%. «Не може бути й мови про нібито загрозливу (ринку авіаперевезень – ред.) монополії (з боку Lufthansa – ред.)», — зазначив він.

Шпор очікує, що повна інтеграція літаків і команди Air Berlin в бізнес Lufthansa займе до одного року.

Авіакомпанія-лоукостер Air Berlin оголосила про початок процедури банкрутства 15 серпня, після того як її основний акціонер, національний авіаперевізник ОАЕ Etihad Airways, призупинив фінансування компанії. Etihad належить 29,2% Air Berlin.

За даними Deutcshe Welle, Air Berlin, в якій працюють близько 8 тис. співробітників, звітувала про збитки з 2008 року.

До свого банкрутства авіакомпанія проводила реструктуризацію, щоб мінімізувати свої витрати: для цього, наприклад, Air Berlin віддала в лізинг частину свого флоту Lufthansa. За даними Bloomberg, за останні шість років збитки Air Berlin становили €2,7 млрд, а чистий борг — €1,2 млрд. Після оголошення про банкрутство авіакомпанії уряд Німеччини виділив на її підтримку кредит на €150 млн.

Станом на 31 березня 2017 року флот компанії налічував 144 літаки, з них більша частина (61) — Airbus 320.