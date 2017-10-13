Tesla відкликає 11 тисяч електрокарів Model X

Американський автомобільний виробник Tesla, створена Ілоном Маском, оголосив про відкликання 11 тисяч кросоверів Model X, які були вироблені в період з 28 жовтня 2016 року по 16 серпня 2017 року.

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Причина відкликання - можливі проблеми з задніми сидіннями у електрокарів, які були виявлені під час перевірок, повідомляє Business Insider з посиланням на заяву компанії, передає Прайм.

Відзначається, що задні сидіння можуть скластися в момент ДТП. Від власників цих електрокарів поки скарг на проблеми із задніми лівими кріслами в Model X не надходило. "Ми робимо це (відкликання) як заходи обережності, тому що не фіксували таких подій", - прокоментували в компанії.

Поки, до розгляду ситуації, компанія Tesla закликала своїх покупців не садити одночасно двох дорослих осіб на заднє ліве сидіння або в центрі до моменту, поки не буде виправлена проблема з кабелем. Хоча менеджмент компанії не бачить перешкод у цій можливій несправності для використання електричного кросовера Model X.