УЗ не досягла компромісу з бізнесом щодо залізничних тарифів

Державний монополіст "Укрзалізниця" не досягнула компромісу з промисловцями з питання розміру підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення.

Про це стало відомо за підсумками розширеного засідання президії ради Федерації роботодавців України за участю топ-менеджменту УЗ, галузевих асоціацій та Держрегслужби, яке відбулося у четвер, передає 24tv.

Під час засідання бізнес вирішив піти на компроміс і погодитися на підвищення залізничних тарифів в розмірі 11,3%, хоча спочатку консолідована позиція полягала в 8,4%-му підвищенні.

"На жаль, вище керівництво УЗ йде проти волі прем'єра і наполегливо відмовляється знаходити реальний компроміс з бізнесом з питання підвищення залізничних тарифів в цьому році. Президія ради ФРУ протягом цього тижня двічі розглядав це питання і пропонував компромісні рішення для УЗ. Сьогодні на засіданні президії як остання пропозиція було озвучено розглянути підвищення тарифу в цьому році на 11,3%, за умови, що в наступному році підвищення становитиме не більше 4,5% при виконанні УЗ своєї інвест-програми. На жаль, наші пропозиції знову були відкинуті. Таким чином, можна констатувати, що керівник УЗ імітує діалог, для того, щоб протягнути свою безапеляційну позицію", – сказав член президії ФРУ Сергій Біленький.

"Для компромісу, для розвитку залізниці ми вирішили погодитися на 11,3% зростання тарифів. Є надія, що УЗ прислухається до думки бізнесу", – сказав глава ФРУ Дмитро Олійник.

У той же час представники УЗ, серед яких були на засіданні в.о. глави підприємства Євген Кравцов, директора з економіки та фінансів Андрій Рязанцев і фінансовий директор Олександр Бужор відкинули пропозицію бізнесу в категоричній формі, заявивши, що компанію влаштовує тільки індексація на 15% в цьому році.

В якості альтернативи ми погодилися на 15%, щоб прийти до спільного знаменника з бізнесом, – сказав Кравцов.

Однак багато хто з представників бізнесу визнали цю пропозицію УЗ не як компроміс, а як метод "ламання бізнесу через коліно".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що в процесі підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення повинен бути знайдений компроміс з бізнесом.

"Перед Міністерством інфраструктури стоїть непросте завдання – необхідно скоригувати тарифи таким чином, щоб вони були прийнятними для реального сектора економіки і дозволили модернізувати парк української залізниці, яка була десятиліттями в стагнації. І тут треба в діалозі з бізнесом знайти прийнятне рішення", – сказав тоді Гройсман.