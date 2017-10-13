Бердянський морпорт через будівництво Росією Керченського мосту зменшив вантажообіг на 30%

Бердянський морський торговельний порт " (Запорізька обл.) зменшив вантажообіг на 30% у зв'язку з будівництвом Росією Керченського мосту, яке обмежує проходження суден в українські порти в Азовському морі.

Читайте такожОкупанти хизуються тим, що проклали перший асфальт на Керченському мосту (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс під час прес-туру в морський торговий порт "Южний".

"Ми бачимо, що у нас є падіння вантажообігу до 30% по Бердянському порту. Ця ситуація пов'язана з будівництвом Керченського мосту і з рішенням вантажовласників переорієнтувати вантажі на інші порти. Це рішення засноване на непрогнозованості закриття протоки через цей міст – агенти не можуть спрогнозувати ситуацію. Зараз пройшла інформація, що на три дні буде закритий взагалі прохід. Природно, це насторожує. Є певні графіки поставок. Тому ми бачимо, що є переорієнтація потоків по портах на Миколаїв і порти Одеси", - заявив він.

При цьому Вецкаганс зазначив, що якщо раніше прохід через Керченську протоку був дозволений суднам довжиною до 200 метрів, то тепер Російська Федерація заявляє про обмеження дозволеної довжини до 160 метрів.

"Я дуже сподіваюся по Бердянську та Маріуполю, що вантажовласники адаптуються до ситуації і повернуть вантажопотоки хоча б на той рівень, на якому можливо працювати. Однак зараз введено обмеження щодо осадки і щодо висоти і його навряд чи скасують", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк повідомив, що будівництво Російською Федерацією моста через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів в морські порти Маріуполь і Бердянськ, і зменшення прибутки портових операторів та філій Адміністрації морських портів України.

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України розпочала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Ольвія». Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.