Каленков назвав лідерів серед підприємств ГМК за "нелюбові" з боку "Укрзалізниці"

Президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає "суцільним розчаруванням" підсумки 1-ї декади жовтня по забезпеченню підприємств гірничо-металургійного комплексу піввагонами "Укрзалізниці".

Таку думку Каленков висловив в блозі на сайті "Укрметалургпром", пише Обозреватель.

За його інформацією, незважаючи на усереднений результат у 25% (що як і раніше далеко від цільових 35%), забезпечення окремих підприємств піввагонами впало "досить суттєво". Серед лідерів з "нелюбові" з боку "Укрзалізниці" – Північний, Інгулецький, Полтавський ГЗК, а також Запоріжсталь і АМКР (забезпечення від 2% до 15%).

Також Каленков зазначив, що про невиконання планів відвантаження через незабезпечення піввагонами ЦТЛ заявив Центральний ГЗК. Знову під загрозою зриву опинилися виробничі та експортні плани найбільших підприємств країни.

"На превеликий жаль, змушений підсумувати, що новопризначеному керівнику УЗ Євгену Кравцову не вистачило волі для принципового вирішення питання про пропорційний розподіл держпарку піввагонів між вантажовідправниками України на рівні 35-40% їх загального навантаження. Замість цього він вважає за краще розповідати про те, як йому з мільярдами на рахунках і колосальними резервами в частині зниження витрат критично важливо підняти тарифи на вантажні перевезення, у яких і так на сьогоднішній день рентабельність на рівні 40%, а також про свої плани по впровадженню якоїсь автоматичної системи, яка у виконанні поточного менеджменту ЦТЛ повністю себе дискредитувала в частині зерновозів", - пише президент "Укрметаллургпрома".

За його словами, зараз "на ринку просто хороводами ходять приватні компанії, які пропонують "порєшать за вагони УЗ", натякають на зв'язок з керівництвом ЦТЛ і навіть ледь не на першого керівника УЗ".

Каленков підкреслив, що підприємствам ГМК нічого іншого не залишається, як виносити свої проблеми на рівень Кабміну та Антимонопольного комітету.

"Рецепт вирішення проблеми зловживань у розподілі парку УЗ і дискримінації вітчизняних вантажовідправників є, і він до межі простий – забезпечити пропорційне забезпечення підприємств України піввагонами УЗ на рівні 35-40% їх навантаження. І ми цього доб'ємося, тільки нам важливо зрозуміти для себе – Кравцов за наведення порядку, або він вже "в долі"? – уклав він.