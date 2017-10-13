Україна посіла четверте місце в світі за кількістю машин на автогазі (інфографіка)

У 2016 році Україна посіла четверте місце в світі за кількістю автомобільного транспорту з газобалонним обладнанням.

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Про це повідомляється у щорічній доповіді Всесвітньої асоціації LPG (WLPGA), пише «НафтоРинок».

За даними WLPGA, на кінець 2016 року в Україні налічувалося 2,25 млн автомобілів, які використовують LPG в якості моторного палива або близько 9% світового автопарку.

У WLPGA додають, що в 2016 році найбільшим у світі ринком за кількістю автомобілів з ГБО залишається Туреччина, де зареєстровано близько 4,44 млн авто на LPG. На другому місці знаходиться Росія – 3 млн. Трійку лідерів замикає Польща, де налічується майже 2,98 млн автомобілів, на яких встановлено газобалонне устаткування.

Всього ж станом на початок 2017 року в світі налічувалося 26,8 млн автотранспортних засобів, які використовують LPG в якості палива або близько 9% світового автомобільного парку.

Також в 2016 році Україна посіла сьоме місце в світі за обсягами споживання LPG в якості моторного палива.

За даними WLPGA, у 2016 році на український ринок припало 4,7% світового споживання автогазу або близько 1,3 млн т.

У WLPGA додають, що в 2016 році найбільшим у світі ринком автогазу залишається Південна Корея, незважаючи на той факт, що в 2016 році країна знову продемонструвала негативну динаміку. Друге місце за обсягом споживання займає Туреччина. Тут продовжують нарощувати продаж скрапленого газу на АГЗС. За підсумками 2016 року їх обсяг досяг 3,14 млн т.

Зазначимо, що за прогнозами консалтингової компанії UPECO, в 2017 році ринок зрідженого газу в Україні покаже збільшення з 1,47 до 1,6 млн т. У структурі споживання LPG понад 90% становитиме автогаз.