У Латвії помітили перший український суперкар за €700 тисяч (фото)

12 жовтня на латвійській автозаправці помітили перший український суперкар Himera Q.

Один з очевидців припустив, що це Lada Raven, але, ймовірніше, що це був український Himera Q, передає Delfi Auto.

Зазначається, що Himera Q часто ідентифікують з Lada Raven, оскільки у них один дизайнер – Дмитро Лазарєв. У 2014 році він подав на конкурс нових авто свою модель - Lada Raven. Та згодом Лазарєв відмовився від дизайнерських ескізів, поданих на конкурс "АвтоВАЗу", оскільки він хотів, щоб його творчість оцінювалася саме професіоналами, а не користувачами Інтернету, як планував виробник.

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Він відкликав малюнки, якими зацікавилися українські бізнесмени. Тим не менше, продовжувався розвиток першого суперкара Himera Q українцями, і в його дизайн були внесені корективи: змінилися як пропорції, так і візуальні деталі.

Суперкар буде доступним в електроверсії за 700 тис. євро та з бензиновим двигуном від Audi R8 за 500 тис.

Раніше у центрі Москви помітили спортивне авто на російських номерах й з гербом України на капоті.