Навколо рибалки та птахи: Reuters показало нові фото Керченського мосту (фоторепортаж)

Опубліковано нові фото споруджуваного Керченського мосту в окупованому Криму. Їх показало агентство Reuters.

Так, на них можна побачити арку моста, підняттям якої хизувалися окупанти, оскільки ця споруда має з'єднати Росію з окупованим нею Кримом. Також видно, як навколо фетишу кримчан вирує життя: рибалки перевіряють свої сіті, поблизу мосту плавають лебеді та качки.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди.

29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва моста, оскільки закінчила його ключову фазу.