Кабмін має відреагувати на бездіяльність УЗ - бізнес

УЗ намагається "залатати дірки" грошима вітчизняних виробників, значно підвищуючи тариф на перевезення для бізнесу. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив генеральний директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.

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За словами Цкітішвілі, УЗ демонструє небажання або невміння вирішувати проблеми власної ефективності, перекладаючи свої промахи на бізнес.

"Ми не бачимо ні одного бою з неліквідами, з проблемою дискримінації ГМК у питанні забезпечення парком піввагонів УЗ. Якщо говорити жорстко, виною всьому, мабуть, невміння і/або небажання її керівництва оптимально використовувати ті ресурси, якими на даний час володіє ця державна монополія", - пише директор комбінату.

Е. Цкітішвілі додав, що виробники сподівалися пережити осінній період дефіциту брухту завдяки тендеру УЗ на реалізацію брухту, проте до цих пір ніяких реальних дій з боку монополіста не відбувається.

"Ми передбачали можливість виникнення нового дефіцитного періоду цієї осені набагато раніше, ніж він настав. Разом з тим, ми сподівалися, що ці нелегкі часи нам допоможе пережити тендер на реалізацію 128 тис. тонн залізничного металобрухту, про який ще в середині літа гучно заявляло керівництво УЗ. Однак, досі - жодних реальних дій з її боку. У такій ситуації втрат зазнають і металурги, і УЗ і, що найголовніше, держава", - написав Е. Цкітішвілі.

Він підкреслив, що лише за останній місяць котирування металобрухту на зовнішньому ринку впали в середньому на $40-$50/т.

"На 400-500 грн/т продемонстрував зниження і внутрішній ринок. Нескладно підрахувати, що вже на даний момент УЗ недоотримала приблизно 50-65 млн грн, - додав директор комбінату. - Якщо справа піде так і далі, то дані обсяги металобрухту, на суму близько 700-800 млн грн будуть іржавіти і гнити в засіках УЗ, відволікаючи додаткові ресурси на їх зберігання, охорону, не кажучи вже про втрати від їх можливого розкрадання".

При цьому Е. Цкітішвілі задається питанням, чому УЗ замість того, щоб реалізувати цілі гори металобрухту вартістю в сотні мільйонів гривень", прагне підвищити тарифні ставки на перевезення.

"Схоже, що своє слово з цього приводу знову повинен сказати Кабмін", - підсумував директор комбінату.